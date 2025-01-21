Kahramanmaraş'taki Başarı, Sarız Anadoluspor'dan Ödül Getirdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan öğrenciye Kayseri Amatör Küme ekiplerinden Sarız Anadolu spor'dan spor malzemesi hediyeleri gönderilmesi duygulandırdı.

Deprem bölgesinde yaralar sarılırken, Kahramanmaraş'ta düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan minik öğrenciyi sosyal medyadan gören Kayseri Amatör Küme ekiplerinden Sarız Anadoluspor kayıtsız kalmadı. Kahramanmaraş'n Göksun ilçesi Yunus Emre İlköğretim Okulu 4/B sınıfı öğrencisi Burak Küpeli, ilk olarak Göksun'da birinci olduktan sonra il finallerine katıldı. Kahramanmaraş'ta yapılan finallerde de şampiyon olan Burak Küpeli'nin görüntülerini sosyal medyadan izleyen Sarız Anadoluspor Kulüp Başkanı Ümit Küçük, bu duruma kayıtsız kalmadı. Minik öğrencinin İstiklal Marşı'nı coşku ile okuması karşısında duygulanan Kulüp Başkanı, bu başarıyı ödüllendirmek istedi. Bunun için kulübünün forma, şort ve eşofmanının yanı sıra spor çantası, çorap ve futbol topundan oluşan hediye paketini Burak Küpeli'ye ulaştırılması için Göksun Yunus Emre İlköğretim Okulu'na gönderdi. Hediyenin okula ulaşmasının ardından okul müdürü ve öğretmenler, bu anlamlı hediyeleri Burak Küpeli'ye tüm okulun katıldığı bir törenle verdi.

Sarız Anadoluspor Kulüp Başkanı Ümit Küçük; "Daha depremin yaraları sarılırken, minik bir kardeşimizin İstiklal Marşımızı bu kadar içten söylemesi beni çok etkiledi. Görüntüleri sosyal medyadan izledikten sonra ne yapabileceğimi düşündüm. Ben de kulübümüzün imkanları istikametinde kardeşimize böyle bir hediye paketi hazırladım. Tüm okul yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ederken, minik kardeşimize de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ