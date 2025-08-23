Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası Başladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu için Türkiye'nin 16 ilinden 280 sporcu, Başkonuş Yaylasında buluştu.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek için ter döktü.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şampiyona, yarın "Elit Erkek, Elit Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın" kategori yarışlarıyla sona erecek.