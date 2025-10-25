Kahramanmaraş'ta Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda büyükler, gençler, yıldızlar ve köy güreşleri kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 26 ilden 480 sporcu katıldı.

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası'nın final müsabakasında rakibi Serhat Göçmez'i mağlup eden Fatih Atlı, altın kemerin sahibi oldu.

Köy güreşleri finalindeyse Engizek Mahallesi'nden İbrahim Ay, Bertiz Mahallesi'nden Abdülhamit Boyalı'yı mağlup ederek başpehlivan unvanını kazandı ve altın kemeri taktı.

Başpehlivanlara altın kemerini ve madalyasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur takdim etti.

Takım sıralamasında Kahramanmaraş birinci, Tokat ikinci, Mersin üçüncü sırayı aldı.