Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-3

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor adını play-off'a yazdırdı. Kahramanmaraş ekibi, iddiası kalmayan Somaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek normal sezonu 5'inci sırada tamamladı.

Somaspor, 12'nci dakikada Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. Konuk Kahramanmaraş İstiklalspor, 62'nci dakikada Kerem'le beraberliği yakaladı: 1-1. Kahramanmaraş temsilcisi 77'nci dakikada Kemal'in kullandığı penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Somaspor, 84'üncü dakikada Sinan'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Kahramanmaraş İstiklalspor, 90+7'nci dakikada Ali Han ile bir kez daha üstünlük golünü buldu ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

