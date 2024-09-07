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Kahramanmaraş İstiklal Spor, depremden sonra ilk maçını kazandı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, sezonun ilk maçında sahasında Kolibri Ağrı 1970 Spor'u ağırladı. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı maç, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta oynan ilk maç oldu.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, sezonun ilk maçında sahasında Kolibri Ağrı 1970 Spor'u ağırladı. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı maç, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta oynan ilk maç oldu.

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ederken, depremden sonra ilk resmi maç da oynandı. AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'nda Kolibri Ağrı 1970 Spor'u konuk etti.

Depremden sonra oynan ilk resmi maç olması nedeniyle Kahramanmaraşlılar da maça yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, karşılaşmayı takip edebilmek için stat dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Maç öncesi, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Başkanı Gaffar Akarca, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcuların ailelerine forma hediye etti. Hediye sırasında duygusal anlar yaşanırken, ölen futbolcuların fotoğrafları da sahanın kenarına asıldı.

Kırmızı-beyazlı AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahaya siyah forma ve depremde kaybettikleri arkadaşlarının futbolcularının fotoğraflarının yer aldığı 'Rahmetle anıyoruz' yazılı pankartla çıktı. Hakan Yurtsever, Mustafa Güçer ve Burak Yanardağ hakem üçlüsünün yönettiği maçı; Kahramanmaraş Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile daire amirleri de izledi.

90 dakikanın sonunda maçı, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor 1-0 kazandı.

TFF TARAFINDAN 3'ÜNCÜ LİGE ÇIKARILDI

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, 2022-23 Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup'ta mücadele ederken oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik almış, 45 gol atıp sadece 3 gol yemişti. 6 Şubat depremlerinde kulüp tesisleri çöken ve 5 futbolcusu ölen takım, depremler öncesinde ligde ilk sırada yer aldığı için TFF tarafından 3'üncü Lig'e çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Deprem Futbol Güncel Spor Ağrı

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