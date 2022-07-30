Kahramanmaraş gündem haberleri: Kılıçdaroğlu, Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nu Tebrik Etti: "Manş Denizi'ni Hiç Durmadan Yüzerek Geçen Yüzücü Hanım Kızımızı Aradım, Ülkemize Büyük Bir... Gelen Kahramanmaraş haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu’nu yürekten kutluyorum” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum" açıklamasını yaptı. Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti. Türkoğlu, Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; "Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı. ANKA / Spor Kemal Kılıçdaroğlu Manş Denizi Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kahramanmaraş gündem haberleri: Kılıçdaroğlu, Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu'nu Tebrik Etti: 'Manş Denizi'ni Hiç Durmadan Yüzerek Geçen Yüzücü Hanım Kızımızı Aradım, Ülkemize Büyük Bir... - Haberler

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