Kağıtspor Kulübü'nün dev eğitmen kadrosu bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor Kulübü'nün 140 kişilik dev eğitmen kadrosu, kulüp başkanı, yöneticileri ve koordinatörleriyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor Kulübü'nün yöneticileri ve antrenörleri kulüp başkanı İbrahim Ercin nezaretinde bir araya geldi. 36 branştaki 140 antrenör ve 8 bin 46 lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Kağıtspor'un dev kadrosu buluşmada moral buldu. Yeni yönetimle antrenörlerin buluştuğu toplantıda konuşan Ercin, "Teslim aldığımız bayrağı ve kulübümüzün armasını daha yukarılara çıkarmak için durmadan çalışamaya devam edeceğiz. Biz büyük aileyiz, sizler de bu ailenin mimarlarısınız. Size güveniyoruz. 147 salonda 36 branşta 8 bin 46 aktif sporcumuz var. Bu sporcularımızdan 134'ü bizleri ve şehrimizi ay yıldızlı forma ile uluslararası arenalarda temsil ediyor. Kulübümüzün elde ettiği bu önemli başarıların mimarları olan siz değerli antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Toplantının ardından kulüp antrenörleri ve yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ