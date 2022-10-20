Kadro dışı kalan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarına saç baş yoldurdu: Bu kadar düşülmez

Manchester United'ın Crsitiano Ronaldo'yu kadro dışı bırakması gündeme bomba gibi düştü. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldızın yeni adresi merak konusu olurken, İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya vardığı iddiası büyük ses getirdi. Ronaldo hayranları bu iddia karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada dünyaca ünlü yıldız için "Bu kadar da düşülmez", "Artık futbolu bırakma zamanı geldi" gibi yorumlar yapıldı.

Manchester United'ın son oynadığı Tottenham maçında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli yıldızın bu hareketinden sonra hafta sonu oynanacak Chelsea maçında kadroda olmayacağı açıklandı.

CHELSEA MAÇINDA YOK

Premier Lig devinden yapılan açıklamada, " Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARI NAPOLI İDDİASIYLA ÇILGINA DÖNDÜ

Birçok kaynak Cristiano Ronaldo'nun artık Manchester United'da forma giymesinin imkansız olduğunu belirtirken, yeni adresi ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldıza sezon başında da ilgi gösteren Napoli'nin Ronaldo ile anlaşmaya varacağı öne sürüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun hayranları bu haberlere tepki gösterirken "Bu kadar da düşülmez", "Artık futbolu bırakma zamanı geldi" gibi yorumlar yaptı.