Haberler

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için af kapısı aralanıyor. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya gelerek milli futbolcunun durumunu yeniden değerlendireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek oyuncuya af yolunu açabileceği ifade edildi.

"BUZLAR ERİYOR"

Takımdan çıkarılan iki isimden biri olan İrfan Can'ın, yönetimle görüşüp buzları eritmek istediği belirtildi. Öte yandan Tedesco'nun da her iki oyuncunun kendisine bir saygısızlıklarının olmadığını vurguladığı bildirildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ TEHLİKEDE

Milli formayı giyen ve Dünya Kupası'nda yer alma hedefi bulunan İrfan Can Kahveci'nin, eğer kadro dışı durumu devam edecekse, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

GÖZLER YÖNETİMDE

Yönetimin, Tedesco ile yapacağı görüşme sonrası hem İrfan Can Kahveci hem de Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.