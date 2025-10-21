Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek oyuncuya af yolunu açabileceği ifade edildi.

"BUZLAR ERİYOR"

Takımdan çıkarılan iki isimden biri olan İrfan Can'ın, yönetimle görüşüp buzları eritmek istediği belirtildi. Öte yandan Tedesco'nun da her iki oyuncunun kendisine bir saygısızlıklarının olmadığını vurguladığı bildirildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ TEHLİKEDE

Milli formayı giyen ve Dünya Kupası'nda yer alma hedefi bulunan İrfan Can Kahveci'nin, eğer kadro dışı durumu devam edecekse, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

GÖZLER YÖNETİMDE

Yönetimin, Tedesco ile yapacağı görüşme sonrası hem İrfan Can Kahveci hem de Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği ifade edildi.