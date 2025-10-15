Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcu, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen milli yıldız için şimdi Trabzonspor devreye girdi.

FATİH TEKKE İSTİYOR, YÖNETİM HAZIRLIKTA

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci için Trabzonspor yönetimi temaslara başladı.

Bordo-mavililerin, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ve uygun şartlar oluşması halinde devre arasında resmi adım atacağı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarına göre Trabzonspor yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin 3 milyon Euro'luk yıllık maaşını karşılayabilecek durumda olduklarını futbolcunun menajerine iletti.

TRANSFERİN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin, kadro dışı kalan futbolcularla ilgili kararını devre arası öncesi netleştirmesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.