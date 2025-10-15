Haberler

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Güncelleme:
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haber Videosu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un hedefi haline geldi. Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için Trabzonspor yönetimi hazırlıklara başladı. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro maaş talebini karşılayabileceklerini oyuncunun menajerine bildirdi.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcu, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Daha önce Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen milli yıldız için şimdi Trabzonspor devreye girdi.

FATİH TEKKE İSTİYOR, YÖNETİM HAZIRLIKTA

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci için Trabzonspor yönetimi temaslara başladı.

Bordo-mavililerin, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ve uygun şartlar oluşması halinde devre arasında resmi adım atacağı öğrenildi.

Kulüp kaynaklarına göre Trabzonspor yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin 3 milyon Euro'luk yıllık maaşını karşılayabilecek durumda olduklarını futbolcunun menajerine iletti.

TRANSFERİN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin, kadro dışı kalan futbolcularla ilgili kararını devre arası öncesi netleştirmesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTarık K:

45 dakika zar zor oynayabilen 30 yaşındaki birine 3 milyon Euro vereceğine 3 milyon Euro'yu altyapıya oyuncu bulmak için harca 10 tane genç yetenek yetiştir, 5 ini 3-4 milyon Euro dan sat. Bütün takımlarımız bu işi böyle yapmadıkça Avrupa da başarı bulamazlar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

cengiz gitti de ne dedi , irfandan aynı olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
