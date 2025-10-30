Haberler

Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, tecrübeli forveti kadrosuna katmak istiyor. Cenk Tosun'un, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transferinin ardından bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

  • Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldı ve devre arasında takımdan ayrılabilir.
  • Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor ve Fenerbahçe ile resmi temas planlıyor.
  • Cenk Tosun'un Neftçi Bakü'ye transfer olasılığı, eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın kulüpte olması nedeniyle güçlendi.

İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Neftçi Bakü, golcü futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Azerbaycan devlet ajansı Azertag'ın haberine göre, Bakü temsilcisi kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi temaslara başlamayı planlıyor.

ABOUBAKAR ETKİSİ

Cenk Tosun'un Neftçi Bakü'ye sıcak bakmasının en önemli nedeni ise eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar. Beşiktaş'ta birlikte büyük bir uyum yakalayan iki yıldız, yeniden aynı takımda forma giyme fikrine sıcak yaklaşıyor. Kamerunlu forvetin transferinin ardından Cenk Tosun'un da Azerbaycan ekibine gitme olasılığı güçlendi.

FENERBAHÇE'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan golcü, kadro dışı kararı sonrası U17 takımıyla idmanlara çıkıyor. Teknik ekipteki Tayfun Seven yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cenk Tosun'un, af kararı çıkmazsa devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

gidin baküyü sallayın be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
