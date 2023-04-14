Kadro dışı bırakmak kesmedi! Bayern Münih'ten Sane'yi yumruklayan Mane'ye rekor ceza verdi

Bayern Münih'te soyunma odasında Sane'ye yumruk atan Mane, geçici olarak kadro dışı bırakıldı. Bavyera ekibinde yönetim, yıldız futbolcuya ayrıca 500 bin euro para cezası verdi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te soyunma odası karışmıştı. Sane'nin kendisiyle konuşma üslubundan rahatsız olan Mane, Sane'ye yumruk atmıştı. Alman devi, Senegalli yıldızı sadece kadro dışı bırakmakla yetinmedi.

KRİZ SÜRÜYOR

Beyrn Münih'te Sadio Mane krizi devam ediyor. Alman devi, Sane'ye yumruk attığı için kadro dışı bıraktığı Mane'ye bu kez rekor para cezası verdi.

500 BİN EURO PARA CEZASI

Bild'de yer alan habere göre Hoffenheim maçı öncesinde kadro dışı kalan Mane'ye Bayern Münih 500 bin euro para cezası verdi. Sezon başında Bavyera ekibine Liverpool'dan katılan Mane, 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.