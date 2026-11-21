Milli kick boksçu Kadir Yıldırım, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2 kez nakavt ettiği Hırvat rakibine hakem kararlarıyla mağlup olmasına tepki gösterdi. Vuruşlarının adil şekilde puanlanmadığını savunan Yıldırım, "Bir yıl boyunca döktüğüm terin karşılığının 3 raunt içinde adil olmayan kararlarla heba edilmesi kabul edilebilir değil" dedi.

Türkiye'yi kick boks branşında temsil eden ve vücudundaki 100'ün üzerindeki kırık nedeniyle 'Terminatör' lakabıyla tanınan dünya şampiyonu milli sporcu Kadir Yıldırım, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2026 Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın yarı finalinde rakibine hakem kararları nedeniyle mağlup olduğunu öne sürdü. Türkiye'de üst üste 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan tek erkek sporcu unvanını koruyan Yıldırım, yapılan puanlamaların ardından büyük hayal kırıklığı yaşarken hakem kararlarına tepki gösterdi.

39 yaşındaki milli sporcu, 6 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 'Low Kick +91 kg' kategorisinde mücadele etti. İlk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçen Yıldırım, ikinci turda Polonyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde, 2023 Portekiz ve 2025 Abu Dabi Dünya Şampiyonaları'nın finallerinde nakavtla mağlup ettiği Hırvat rakibiyle yeniden karşılaşan Yıldırım, müsabaka boyunca üstün olduğunu ancak vuruşlarının puanlanmadığını öne sürdü. Karşılaşmayı kaybeden milli sporcu, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

"Maç bittiğinde karşı tarafın kazandığına inanamadım"

Karşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Kadir Yıldırım, hakemlerin puanlamasının adil olmadığını ve birçok vuruşunun sayılmadığını öne sürdü. Yıldırım, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Benim için 39 yaşında çok zorlu ve fedakarlıklarla dolu bir hazırlık süreci geçti. Yarı finalde daha önce iki dünya şampiyonası finalinde de nakavt ettiğim Hırvat rakibimle karşılaştım. Ciddiyetle çıktığım maçta performans olarak hep öndeydim. Görüntüleri izleyenler de bunu net bir şekilde görüyor. Ancak vuruşlarım hakemler tarafından puan olarak değerlendirilmedi. Bir hakemin 6-1 benim lehime puan verdiği maçta, diğer iki hakem 2-0 ve 3-0 gibi skorlarla rakibe puan verdi. Maç bittiğinde karşı tarafın kazandığına gerçekten inanamadım. Bir yıl boyunca döktüğüm terin karşılığının 3 raunt içinde adil olmayan kararlarla heba edilmesi kabul edilebilir değil."

"Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerimin Allah yardımcısı olsun"

Yaşananların ardından kariyerinin son büyük turnuvasında şampiyonluk hedeflediğini belirten milli sporcu, "Her rakibe saygım var; kick boks'ta bir anlık hatayla yenilebilirsiniz ama bu maçta öyle bir durum yaşanmadı. 40 yaş sınırı sebebiyle 2027 yılı benim milli takım düzeyindeki son yılım olacak. Yapılan bu haksızlığa en iyi cevabı ringde vereceğim. Türkiye'de üst üste 2 kere dünya şampiyonu olan tek erkek sporcuyum. 2027 yılında Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerimin Allah yardımcısı olsun. Adil kararların verileceği bir turnuvada üçüncü kez üst üste dünya şampiyonu olarak sevdiklerimi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı