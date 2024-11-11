Kadir Sağlam, Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Sualtı Federasyonu başkanlığına Kadir Sağlam seçildi.

Türkiye Sualtı Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda başkanlık için Kadir Sağlam ile Şahin Özen yarıştı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, oylama öncesinde yönetim ve denetim kurulu raporları, geçmiş dönem faaliyetleri ile 2025-2026 yılları tahmini bütçeleri okunarak ibra edildi.

Genel kurula 131 delegenin 113'ü katıldı. Geçerli oyların 86'sını alan Kadir Sağlam başkanlığa seçildi. Diğer aday Şahin Özen 25 oy alırken, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Kadir Sağlam, yaptığı konuşmada, 23 yıldır sualtı sporlarının içinde yer aldığını belirterek, "Sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, zıpkınla balık avı branşlarında sporculuk ve antrenörlük, ardından ulusal ve uluslararası hakemlik ve dalış eğitmenliği hizmetlerimle sizler gibi sualtı sporlarına gönül verdim. Şubat 2024'te üstlendiğim federasyon başkan vekilliği görevimde doğru yönetim ve organizasyon ekibiyle planlı ve özverili bir çalışma ortaya koyduğumuz camiamızın takdirindedir. 8 ayda 7 spor branşımızda 13 ulusal yarışma, uzmanlıklar, dalış eğitmenliği sınavları, antrenör kursları dahil birçok organizasyonu başarıyla düzenledik ve camiamızın bir süredir maruz kaldığı mağduriyeti giderdik." diye konuştu.

Zıpkınla balık avında ilk kez uluslararası bir organizasyonu Türkiye'de düzenlediklerini hatırlatan Sağlam, "Milli takımlarımız ve sporcularımız, katıldıkları 5 uluslararası yarışmada gerçekten muhteşem başarılara imza attı. Bu zorlu dönemde görev üstlenen ve başarıyla yerine getiren teknik kurullara gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadir Sağlam, Türkiye'nin sualtı sporlarında 54 yıllık tecrübesinin bulunduğunu anlatarak, "Hedefimiz, her branşımızda hep birlikte uluslararası başarılara odaklanmak ve var olan başarı çıtamızı sürekli yükseğe taşımak. Şeffaf, sorgulanabilir, tüm tarafların katkılarıyla kararların alındığı, spor ahlakından ödün vermeyen, emeği ve başarıyı hak ettiği gibi ödüllendiren, güçlü bir iletişim anlayışıyla hizmetinizde olacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kadir Sağlam başkanlığındaki yönetim kurunda Hakan Arslan, Dinçer Çeribaş, Ahmet Cumhur Sakız, Devrim Cenk Ulusoy, Ayhan Kasap, Celal Kavaz, Tahsin Ceylan, Kamil Esen, Oğuz Kağan Yazıcı ve İsmail Kaşdemir yer alıyor.