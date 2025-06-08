Kadınlar Sutopu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Katıldı
Türkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı, Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta'yı 21-7 yenerek 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başantrenör Petr Markovich liderliğinde milli takım, finallerde başarılı olmak için hazırlıklara başlayacak.
Tüdrkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 galip gelen milli takım, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Başantrenör Petr Markovich yönetiminde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde sıralamaya girebilmek için çalışacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor