Kadınlar Su Topu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Kadınlar Su Topu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
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Kadınlar Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak, elemelerde Malta'yı 21-7 yenerek büyük bir başarı elde etti.

KADINLAR Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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