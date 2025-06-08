Kadınlar Su Topu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
Kadınlar Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak, elemelerde Malta'yı 21-7 yenerek büyük bir başarı elde etti.
KADINLAR Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor