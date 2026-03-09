AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletleri yarın satışa çıkacak
Türkiye Voleybol Federasyonu, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu. Biletler, saat 12.00'de 'biletinial.com' üzerinden temin edilebilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre 24-25 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletleri, yarın saat 12.00'de "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.
Yarı finalde 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da ise Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.
Final mücadelesi ise 25 Mart Çarşamba saat 19.00'da yapılacak.