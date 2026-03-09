Haberler

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletleri yarın satışa çıkacak

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin yarın satışa çıkacağını duyurdu. Biletler, saat 12.00'de 'biletinial.com' üzerinden temin edilebilecek.

Federasyonun açıklamasına göre 24-25 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletleri, yarın saat 12.00'de "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Yarı finalde 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da ise Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.

Final mücadelesi ise 25 Mart Çarşamba saat 19.00'da yapılacak.

