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Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maçları 12, 18 ve 19 Kasım'da oynanacak

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2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları yarın VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşmasıyla başlayacak; diğer maçlar 18 ve 19 Kasım'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar adlarını dörtlü finale yazdıracak.

2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, 12, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, adlarını dörtlü finale yazdıracak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker (Vakıfbank Spor Sarayı)

18 Kasım Çarşamba:

16.30 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)

19 Kasım Perşembe:

19.00 Zerenspor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA
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