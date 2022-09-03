Kadınlar Dünya Kupası: Türkiye: 0 - Almanya: 3 Spor Haberleri Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'yı konuk etti. Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'yı konuk etti. Kadın A Milli Takım, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maçtan dakikalar 35. dakikada Felicitas Rauch'un ortasında top kale önüne düştü. Kaleci Selda Akgöz son anda topu çeldi.. 45. dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Merle Frohms gole izin vermedi. 57. dakikada Almanya, Felicitas Rauch'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 0-1 60. dakikada Klara Bühl'ün uzaktan şutu ağlarla buluştu. 0-2 77. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Lea Schüller, topu filelere gönderdi. 0-3 Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Maria Marotta xxx, Francesca Di Monte xxx, Tiziana Trasciatti xxx Türkiye: Selda Akgöz xxxx, Cansu Nur Kaya xx (Eda Karataş dk. 46 xx), Olayda Civelek xxx, Emine Ecem Esen xxx, Busem Şeker xx (Arzu Karabulut dk. 74 xx), Ebru Topçu xxx, Kezban Tağ xxx, Elif Keskin xxx, Gülbin Hız xxx, Yağmur Uraz xx (İpek Kaya dk. 53 xx), Birgül Sadıkoğlu xx (Büşra Kuru dk. 83 ?) Yedekler: Ezgi Çağlar, Handan Kurbağ, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Dilan Yeşim Taşkın, Miras Cin, Kader Hançar, Cansu Gürel Teknik Direktör: Necla Kırağası Almanya: Merle Frohms xxx, Nicole Anyomi xxx, Kathrin Julia Hendrich xxx, Svenja Huth xxx (Jule Brand dk. 74 xx), Alexandra Popp xxx (Lea Schüller dk. 74 xxxx), Lena Lattwein xxx, Linda Dallmann xxx (Tabea Wassmuth dk. 61 xxx), Felicitas Rauch xxxx, Klara Bühl xxxx (Sydney Lohmann dk. 61 xx), Lina Magull xxx, Sara Doorsoun xxx Yedekler: Almuth Schult, Martina Tufekovic, Sophia Kleinherne, Jana Feldkamp, Fabienne Dongus, Laura Freigang, Sara Dabritz, Sjoeke Nüsken Teknik Direktör: Martina Voss Tecklenburg Goller: Felicitas Rauch (dk. 57 pen.), Klara Bühl (dk. 60), Lea Schüller (dk. 77) (Almanya) Sarı Kartlar: Lena Lattwein (Almanya), Selda Akgöz (Türkiye) (Barış Yalım - Samet Doğru - Ali Kamur/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Almanya Bursa Spor Güncel Haberler

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