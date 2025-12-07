Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup ederek 11'de 11 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.
TEK GOL PENALTIDAN
Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoyla geçti ancak her iki takım da aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar sürerken, Fenerbahçe 64. dakikada Marta Cox'un penaltıdan attığı golle öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI, LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte ligde 11'de 11 yapan Fenerbahçe, 33 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 10'da 10 yapan Galatasaray ise ilk kez kaybederek 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ankara BB Fomget Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray, sahasında Hakkarigücü Spor'u konuk edecek.