Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi

Kadınlar derbisinde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe 11'de 11 yaparak liderliğe yükseldi
Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN'i 1-0 mağlup ederek 11'de 11 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

  • Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, ligde 11 maçın 11'ini kazanarak 33 puanla liderliğe yükseldi.
  • Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 30 puanda kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.

TEK GOL PENALTIDAN

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoyla geçti ancak her iki takım da aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar sürerken, Fenerbahçe 64. dakikada Marta Cox'un penaltıdan attığı golle öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE 11'DE 11 YAPTI, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 11'de 11 yapan Fenerbahçe, 33 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 10'da 10 yapan Galatasaray ise ilk kez kaybederek 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Ankara BB Fomget Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray, sahasında Hakkarigücü Spor'u konuk edecek.

