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Kadınlar Bölgesel Final Müsabakaları Tamamlandı: Elazığ Belediyespor Şampiyon

Kadınlar Bölgesel Final Müsabakaları Tamamlandı: Elazığ Belediyespor Şampiyon
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdi. Elazığ Belediyespor, turnuvada birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Kulüpler Arası Kadınlar Bölgesel Final Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda oynanan turnuvada, Adıyaman Gençlikspor, Elazığ Belediyespor, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Elbistanspor takımları mücadele etti.

Tek devreli lig usulü turnuva şeklinde oynanan müsabakalarda, Elazığ Belediyespor birinci oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor
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