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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 85-65 yenildi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 85-65 yenildi
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 85-65 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi, 23 sayı kaydeden Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Jones oldu.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 1, Fair 22, Pelin 2, Rana, Merve, İnci 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu 1, Feray

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Şevval 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen 11, Sude, Sevgi 10, Derin, Johasz 16, Elif 6, Yaren, Hof 5, Kuier 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 85-65 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol'da 23 sayı kaydeden Jones oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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