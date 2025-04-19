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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Final Heyecanı: Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin Karşılaşıyor

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet, serideki avantajını koruyarak şampiyonluk için sahaya çıkacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, yarın karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ilk iki maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ev sahibi ekibin galibiyeti halinde ise seri, bir sonraki maça taşınacak.

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Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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