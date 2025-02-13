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Danilos Pizza, BOTAŞ'a 89-85 Mağlup Oldu

Danilos Pizza, BOTAŞ'a 89-85 Mağlup Oldu
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın kapanış maçında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, sahasında BOTAŞ'a 89-85 mağlup oldu. Maçta Danilos Pizza'nın en skorer oyuncusu Jasmine Jabrell Walker, BOTAŞ'ta ise Lindsay Allen oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftanın kapanış maçında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, sahasında karşılaştığ BOTAŞ'a 89-85 mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

Danilos Pizza: Destanni Henderson 21, Hande Çelebi, Zia Alexandria Cooke 13, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Beatrice Mompremier 19, Jasmine Jabrell Walker 22, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

BOTAŞ: Rana Uçar, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Melike Yalçınkaya, Damiris Dantas 21, Khadijiah Cave 15, Lindsay Allen 22, Melis Dilara Lafatan, Hannah Louise Jump 2

Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli

1. Periyot: 23-15 (Danilos Pizza lehine)

Devre: 32-37 (Botaş lehine)

3. Periyot: 61-66 (Botaş lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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