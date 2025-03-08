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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 77 OGM Ormanspor: 86

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 77 OGM Ormanspor: 86
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza, OGM Ormanspor'u ağırladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Danilos Pizza, OGM Ormanspor'u ağırladı. Kocaeli temsilcisi son iç saha maçında 86-77 mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Can Mavisu, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Danilos Pizza: Destanni Henderson 16, Ferda Yıldız 7, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım 5, Deniz Aygül, Zia Alexandria Cooke 4, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar, Beatrice Mompremier 27, Jasmine Jabrell Walker 16, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

OGM Ormanspor: Olivia Esther Jeanne Epoupa 2, Manolya Kurtulmuş 33, Duygu Özen 4, Zeynep Şevval Gül, Zitina Lusia Aokuso 10, Kennedy Valentine Burke 22, Esra Ural Topuz 4, Grace Elizabeth Berger 11

Başantrenör: Ahmet Furkan Sağlık

1.Periyot: 18-20 (OGM Ormanspor lehine)

İlk yarı: 39-44 (OGM Ormanspor lehine)

3.Periyot: 55-60 (OGM Ormanspor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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