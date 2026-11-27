Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta, Türkiye Basketbol Ligi 13. haftada sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9., Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ise milli maçlar nedeniyle ara verildi; haftanın programı yarın başlıyor.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Emlak Konut-Melikgazi Basketbol (Başakşehir)
17.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 İstanbul Gençlikspor-Turgutlu Belediyespor (Başakşehir)
19.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)
29 Kasım Pazar:
15.30 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Keçiören Belediyesi Bağlum (M. Sait Zarifoğlu)
15.30 iLab Basketbol-Darüşşafaka (Beşiktaş Akatlar)
15.30 Göztepe Isonem-Yalova Haremspor (Altındağ Atatürk)
16.00 Mersinspor-Cedi Osman Basketbol (Servet Tazegül)
16.30 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Kamil Ocak)
18.00 Büyükçekmece Basketbol-Finalspor (Gazanfer Bilge)
18.00 MKE Ankaragücü-TED Ankara Kolejliler (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
29 Kasım Pazar:
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş K.B.B. (Selçuklu Belediyesi)