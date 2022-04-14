Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yarın Ankara'da başlıyor - Haberler

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yarın Ankara'da başlıyor

AA - Musa Samur - Spor
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de final heyecanı yarın Ankara'da başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları yarın Ankara'da oynanacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları yarın Ankara'da oynanacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki ilk yarı final maçında saat 15.00'te VakıfBank ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

Kupanın ikinci finalistini belirleyecek Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet karşılaşması ise saat 17.30'da başlayacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon, 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak final maçının sonucunda belli olacak.

AA / Musa Samur - Spor

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