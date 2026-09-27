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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 yendi. Setleri 25-21, 25-22 ve 25-11 kazanan Aras Kargo, karşılaşmayı 88 dakikada tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

Aras Kargo: Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, May, Beliz Başkır, Lila Şengün (Dilek Ekşi, Ceren Domaç, Defne Başyolcu, İrem Çor, Gamboa, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur)

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Demirel, Latham, Liabiodkina, Hande Sunar (Aybüke Özel, Astashina, Ezgi Bektaş, Burçin Toraman)

Setler: 25-21, 25-22, 25-11

Süre: 88 dakika (32, 33, 23)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Aras Kargo, Göztepe'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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