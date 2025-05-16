Kadınlar 2. Lig Play-Off Finalleri İzmir'de Başlıyor

Kadınlar 2. Lig Play-Off Finalleri İzmir'de Başlıyor
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TFF Kadınlar 2. Lig Play-Off Finalleri, İzmir'in Tire ilçesinde yarın gerçekleştirilecek. Önce 3.'lük maçı ardından şampiyonluk maçı oynanacak. Müsabakalar TFF YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Lig Play-Off Finalleri, yarın İzmir'in Tire ilçesinde oynanacak.

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak günün ilk müsabakasında, yarı final etabında elenen Çanakkale Dardanel Spor Kulübü ve Genç Ülküm Spor Kulübü 3.'lük - 4.'lük müsabakasına çıkacak. Bu müsabakayı kazanarak 3.'lüğü elde eden takım TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek.

Finale çıkarak yeni sezonda TFF Kadınlar 1. Ligi'nde oynamaya hak kazanan Haymana Spor Kulübü ile Carousel Bakırköy Yenimahalle Futbol Kulübü ise saat 16.00'da TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Müsabakaların bitiminde kupa ve madalya töreni gerçekleştirilecek.

Sporseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği Kadınlar 2. Ligi Play-Off Final müsabakaları TFF YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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