Kadınlar 2. Lig C Grubunda Kılıçaslan Yıldızspor Kastamonugücü'nü 2-0 mağlup etti
Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, Kastamonugücü'nü 2-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Kadınlar 2. Lig C Grubunda ligin 11. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor sahasında Kastamonugücü'nü 2-0 mağlup etti.
Salon: Sümer Stadı
Hakemler: Fatih Yıldırım, Buse Özgül, Merve Nur Topaktaş
Kılıçaslan Yıldızspor: Senem Servet İnci, Fatmanur Acıpınar, Esra Kılıçkaya (Rabia Gizem Şahin dk.90), Merve Naz Turhan, Canset Yiğit, Bahar Özen (Fatma Yarın Akın dk.86), Saniye Aslano, Emine Aysel, Gülbahar Yıldız (Aysu Yılmaz dk.90), Ceyda Doğan (Zeynep Hekimhan dk.83), Şeyma Yücel (Eda Nur Yiğit dk.90)
Kastamonugücü: Songül Sudenaz Çelebi, Özge Harman, Zeynep ırmak Şen, Merve Harman, Sündüs Bilgiç, Büşra Yazıcı, Gamze Ünlütürk, Gamze Atalay (Azra Ölegen dk. 55), Sudenaz Avcı, Mislina Ayça Aslaner, Amine Nur Kocatepe
Goller: Şeyma Yücel (dk.61), Ceyda Doğan (dk.70 penaltı) (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ