Kadın voleybolunda 4 kıta şampiyonu 2028 Olimpiyatları'na vize aldı

Kadın voleybolunda kıta şampiyonluklarını kazanan Türkiye, Mısır, Tayland ve Kanada, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'daki kadın voleybol kıta şampiyonalarının tamamlanmasının ardından ev sahibi ABD ile birlikte 2028 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 12 takımın 5'i belli oldu.

İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nı üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2012 Londra, 2020 Tokyo ve 2024 Paris'in ardından 4. kez olimpiyat vizesi aldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen CAVB Kadınlar Afrika Uluslar Şampiyonası'nda ev sahibi ülkeyi 3-0 (25-21, 25-15, 25-15) mağlup eden Mısır, tarihinde ilk kez olimpiyatlara gitme hakkı kazandı.

AVC Kadınlar Voleybol Kıta Şampiyonası'nda ev sahibi Çin'i 3-2 (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10) yenen Tayland da tarihinde olimpiyatlara ilk kez katılma hakkını elde eden bir başka ülke oldu.

Kuzey Amerika Şampiyonası finalinde ABD'yi 3-2 (25–23, 25–23, 20–25, 18–25, 15–10) yenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada, şampiyonanın en iyi 4 ülkesinin yer aldığı olimpiyat elemeleri finalinde de Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 (25-15, 20-25, 25-23, 25-14) mağlup etti.

Kanada daha önce 1976 Montreal, 1984 Los Angeles ve 1996 Atlanta olimpiyatlarında mücadele etmişti.

Kaynak: AA