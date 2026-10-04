Kadın Milli Voleybol Takımları'nın 3 şampiyonluk bayrakları Boğaz'da dalgalanacak

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Kadın Milli Voleybol Takımları'nın 2026 yılında uluslararası arenada kazandığı 3 şampiyonluğu simgeleyen "3 Kupa, 1 Şampiyon" bayrakları, İstanbul Boğazı'na asıldı.

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları'nda kazanılan şampiyonlukları temsil eden bayraklar, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde yerini aldı.

"3 Kupa, 1 Şampiyon" bayrakları, 11 Ekim Pazar gününe kadar İstanbul Boğazı'nda dalgalanacak.

Kaynak: AA