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Milliler Akdeniz Oyunları'nda Finalde

Milliler Akdeniz Oyunları'nda Finalde
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Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları’nda namağlup şekilde finale yükseldi.

Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda namağlup şekilde finale yükseldi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 3-1 (25-16, 23-25, 25-21, 25-22) mağlup etti ve namağlup şekilde adını finale yazdırdı.

Milliler, finalde yarın saat 18.00'de İtalya-Yunanistan karşılaşmasının kazananı ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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