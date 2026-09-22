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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Avrupa Uluslar Kupası'nda Romanya ile karşılaşacak

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Romanya'da düzenlenecek 2027 IIHF Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası'nda mücadele edeceğini açıkladı. 6-8 Kasım'daki organizasyonda milliler, D Grubu'nda Romanya, Litvanya ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Romanya'da düzenlenecek 2027 IIHF Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli takım, D Grubu'nda Romanya, Litvanya ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, Romanya'da oynanacak karşılaşmalarla sezonun ilk uluslararası sınavlarından birini verecek.

Avrupa'nın farklı ülkeleriyle yapılacak müsabakalar, milli takım için uluslararası alanda önemli bir deneyim olacak.

Kaynak: AA
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