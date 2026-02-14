Haberler

Kadın Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Kadın Milli Badminton Takımı, İstanbul'daki Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda tarihindeki ilk madalyasını kazanarak bronz madalya elde etti. Şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen milliler, önemli bir başarıya imza attı.

Kadın Milli Badminton Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyona tarihindeki ilk madalyasını elde etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Haberler.com
