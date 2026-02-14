Kadın Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Kadın Milli Badminton Takımı, İstanbul'daki Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda tarihindeki ilk madalyasını kazanarak bronz madalya elde etti. Şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen milliler, önemli bir başarıya imza attı.
Kadın Milli Badminton Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın yarı finalinde Bulgaristan'a 3-1 yenilen milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, şampiyona tarihindeki ilk madalyasını elde etti.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor