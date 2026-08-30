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Türkiye Kriket'te Avrupa Şampiyonu

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Türkiye, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kıta Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kıta Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Büşreş'te düzenlenen organizasyonda Avusturya'yı 40/2-35/10, Çekya'yı 65/2-64/10, Guernsey'i 126/9-109/5 yenen ay-yıldızlı takım finale çıktı.

Finalde Man Adası'nı 118-117 mağlup eden milli takım, kupada şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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