Türkiye Kriket'te Avrupa Şampiyonu
Türkiye, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kıta Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kıta Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Büşreş'te düzenlenen organizasyonda Avusturya'yı 40/2-35/10, Çekya'yı 65/2-64/10, Guernsey'i 126/9-109/5 yenen ay-yıldızlı takım finale çıktı.
Finalde Man Adası'nı 118-117 mağlup eden milli takım, kupada şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA