Kadın Hentbol Takımı'na saldırı: Kadın sporcular darp edildi

Bingöl'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşmasında, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü arasında yaşanan hentbol maçı sonrası, skandal anlar yaşandı.

KADIN HETBOL TAKIMI DARP EDİLDİ

Maçın bitiminde yenilen taraf Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek, Şanlıurfa kadın hentbolculara saldırdı. Kadın sporcuların darp edilmesiyle sonuçlanan olay, büyük tepkiye yol açtı.

Mağdur sporcular, saldırganlar hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

BAKAN'DAN JET AÇIKLAMA

Sporculara yönelik saldırıya ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl'deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."