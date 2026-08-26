Haberler

Kadın güreşte tarihi başarı: 4 altın, 2 gümüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Toplam 15 madalya kazanan milli güreşçiler, son üç organizasyondaki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Kadın güreşçiler, 20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) kazandıkları 4 altın ve 2 gümüş madalyayla kadınlarda Türk güreş tarihinin organizasyondaki en başarılı sonucunu yakaladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli güreşçiler, Taranto 2026'yı 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda ilk kez 6 sıklette de finale yükselen kadın sporcular, 4 altın ve 2 gümüş madalyayla kadınlarda Türk güreş tarihinin Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı sonucunu elde etti.

2026 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli güreşçiler şunlar:

Altın: Zehra Demirhan (kadınlar 50 kilo), Zeynep Yetgil Kamal (kadınlar 53 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (kadınlar 57 kilo), Nesrin Baş (kadınlar 68 kilo), Muhammed Karavuş (serbest stil 57 kilo), Ahmet Duman (serbest stil 65 kilo), Hakan Büyükçıngıl (serbest stil 125 kilo), Yunus Emre Başar (grekoromen 77 kilo)

Gümüş: Ebru Dağbaşı (kadınlar 62 kilo), Kadriye Aksoy Koçak (kadınlar 76 kilo), İsmail Küçüksolak (serbest stil 86 kilo)

Bronz: Yasin Yeşil (serbest stil 74 kilo), Resul Güne (serbest stil 97 kilo), Murat Fırat (grekoromen 67 kilo), Doğan Kaya (grekoromen 87 kilo)

Kaynak: AA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yükü taşıdı
Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu
YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın

Tetiği çekmeden önce söylediği söz ortaya çıktı