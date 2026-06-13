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Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Brezilya'yı penaltı atışlarıyla 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde yarın Çin ile karşılaşacak. Erkek Milli Takım ise Çin'e yenilerek sıralama maçlarına kaldı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Brezilya'yı penaltı atışları sonucu yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, çeyrek finalde Brezilya ile mücadele etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 4-4 biten karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

A Milli Takım, yarı finalde yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Öte yandan, çeyrek final maçında Çin'e 6-2 yenilen Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, sıralama maçları oynayacak. Milliler, ilk karşılaşmada yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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