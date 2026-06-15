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Kadın Goalball Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu

Kadın Goalball Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu
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Çin'de düzenlenen IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda Kadın Goalball Milli Takımı, ABD'yi 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.

ÇİN'de düzenlenen IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Goalball Milli Takımı, 3'üncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Goalball Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 mağlup ederek şampiyonayı 3'üncü olarak tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ABD karşısındaki kritik mücadeleye Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, Sevda Altunoluk'un golüyle 1-0 öne geçti. ABD'nin bulduğu golle skor 1-1'e gelirken, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 2'nci yarıda ABD skoru 2-1'e taşısa da milliler mücadeleden kopmadı. Sevda Altunoluk'un üst üste kaydettiği gollerle önce beraberliği yakalayan ay-yıldızlılar, ardından 4-2 öne geçti. Gülşah Aktürk'ün golüyle farkı artıran Kadın Goalball Milli Takımı, mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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