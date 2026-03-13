Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu

Futbolcularına uygunsuz mesajlar attığı öne sürülen Lüksemburg Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Santos'un görevine son verildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Lüksemburg Futbol Federasyonu (FLF), kadın milli takımının teknik direktörü Daniel Santos'un görevine son verildiğini duyurdu. Gerekçe olarak Santos'un, takımda yer alan bazı oyunculara uygunsuz mesajlar gönderdiği ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

FEDERASYONDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik direktörün davranışlarıyla ilgili çeşitli şikayetler geldikten sonra bu önlemin alındığı belirtildi. Duyuruda, "11 Mart 2026 tarihinde FLF Yönetim Kurulu, dikkatine sunulan ciddi hususların ardından, kadın milli takımının teknik direktörü Sayın Daniel Santos ile imzalanan sözleşmeyi derhal feshetme kararı almıştır" denildi ve birçok oyuncunun yönetime, teknik direktörün uygunsuz mesajlar gönderdiğini bildirdiği ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"GÖREVİNDEN DERHAL UZAKLAŞTIRILDI"

"Bu iddialar dikkatimize sunulur sunulmaz, ilgili oyuncuları korumak ve spor ortamının bütünlüğünü muhafaza etmek için gecikmeden harekete geçtik. Toplanan tanıklıklar ve oyuncuların açıkça ifade ettiği güven kaybı, daha fazla iş birliğini imkansız hale getirdi. Sonuç olarak, teknik direktör derhal görevinden uzaklaştırıldı."

"ONURU ZEDELEYEN DAVRANIŞLAR"

"FLF, tüm oyuncular ve spor camiasının tüm üyeleri için güvenli, saygılı ve profesyonel bir ortam sağlama konusundaki mutlak bağlılığını yinelemektedir. Federasyon, onuru zedeleyen davranışların hiçbir koşulda hoş görülemeyeceğini vurgulamakta ve ilgili oyuncuları desteklemeye devam edecektir."

Cemre Yıldız
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Vasiyeti ortaya çıktı! Defnedilmek istediği yeri söylemiş
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı

İlber Ortaylı'nın kızından duygu dolu sözler
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden