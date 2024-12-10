Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kadın futbolcu, 25 katlı binanın tepesinde selfie çekerken yaklaşık 90 metre düşerek hayatını kaybetti

Salon futbolu (Futsal) oyuncusu Carol Oliveira, Pazar günü bir helikopter pistinden düşerek 22 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Brezilyalı sporcu, Balneario Camboriu kentinde 25 katlı bir binanın tepesinden yaklaşık 90 metre düştü.

Oliveira, ölümünden önceki anlarda kardeşiyle birlikte video çekiyordu. Brezilya'daki CNN'in haberine göre, telefonuna odaklandığı sırada dengesini kaybederek doğrudan binadan düştüğü belirtildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 22 kat yükseklikten düşen sporcunun cansız bedenini daha sonra buldu.

Oliveira, Centro de Tijucas futsal takımında oynuyordu ve bu yıl başında Tijucas Kadınlar Belediye Futsal Şampiyonası'nda takımını temsil etmişti. Aynı zamanda büyük bir Corinthians taraftarıydı ve sosyal medya profil fotoğrafında bu takımın formasını giyiyordu.

Eski futsal antrenörü Angelica Solidade, Oliveira için duygusal bir anma mesajı paylaştı: "Herkes onu severdi. Hiç kimsenin 'Carol sıkıcı' ya da 'Onu sevmiyorum' dediğini duymazdınız. Otobüste ilgilendiği küçük oyunculardan yetişkinlere kadar herkes onu severdi."

Solidade, Oliveira'nın ailesinin cenaze masraflarına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlattı.