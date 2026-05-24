Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart

Bolu'da Kadınlar 3. Ligi’nde Gençlikspor ile Karaçayırspor kadın futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncular birbirine girdi. Maçın hakemi tarafından 5 futbolcu kırmızı kart gördü.

KADIN FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNE GİRDİ

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan sahada Kadınlar 3. Ligi’nde Gençlikspor ile Karaçayırspor kadın futbol takımları karşılaştı. Maç sırasında oyuncular arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Takım oyuncuları arasında yaşanan kavgayı, teknik ekipte bulunanlar sahaya girerek yatıştırmaya çalıştı. 

5 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Oyuncular sahadan çıkarken de iki takım futbolcuları arasındaki gerginlik devam etti. Maçın hakemi, çıkan olaylar nedeniyle Karaçayırspor’dan 3, Gençlikspor’dan ise 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. 

