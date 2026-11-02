Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa'yı 2-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa'yı 2-0 yendi Haber Videosunu İzle
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa'yı 2-0 yendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 2-0 mağlup etti. Merzan Şehir Stadı'ndaki maçta ilk yarıyı ev sahibi Kevine Ossol ve Justice Tweneboaa'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 2-0 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 27. dakikada Kevine Ossol ve 45. dakikada Justice Tweneboaa'nın golleriyle ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakkarigücüspor, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Hadise'den 80'ler konseptli doğum günü partisi! Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti

Doğum gününde sınırları zorladı! Leopar şovla herkesi büyüledi
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz