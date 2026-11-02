Kadın Futbol Süper Ligi 9. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi 9. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20'ye, Trabzonspor ise 19'a çıkarırken Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.
Kaynak: AA