Kadın Curling Milli Takımı, Oslo Curling Cup'ta 3. oldu

Kadın Curling Milli Takımı, Nordic Tour kapsamında Oslo'da düzenlenen Oslo Curling Cup'ta gösterdiği başarılı performansla turnuvayı 3. sırada tamamladı. 2026 Kış Olimpiyatları'na hazırlık süreci içinde olan milli takım, bu başarıyla önemli bir motivasyon kaynağı elde etti.

Oslo Curling Cup, uluslararası düzeydeki en prestijli curling etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Turnuvada birçok güçlü rakiple karşılaşan milli takım, sergilediği üstün performansla Türk curlinginin uluslararası arenada tanınmasına katkı sağladı.

Milli takım, turnuvada oynadığı maçlarda yüksek bir takım ruhu ve stratejik oyun anlayışı sergileyerek, güçlü rakipleri karşısında önemli bir mücadele verdi.

Özellikle son maçlarda gösterdiği üstün performans, takımın 2026 Kış Olimpiyatları hedefleri açısından büyük bir umut kaynağı oldu.

Kadın Curling Milli Takımının, elde ettiği bu başarıyla birlikte, uluslararası alanda kendini daha da geliştirmek ve yeni zaferler elde etmek için çalışmalarına devam edeceği belirtilirken bu önemli başarı, Türk sporunun uluslararası arenadaki temsilini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak kaydedildi. - ERZURUM