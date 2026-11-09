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Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, ilk kez katıldığı Avrupa Ulus Kupası'nda ikinci oldu

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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, IIHF Kadınlar Avrupa Ulus Kupası D Grubu'nda ikinci oldu. Romanya'da oynanan maçlarda ev sahibine yenilen ay-yıldızlı ekip, Ukrayna ve Litvanya'yı mağlup ederek ilk kez yer aldığı turnuvayı ikinci tamamladı.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, IIHF Kadınlar Avrupa Uluslar Kupası D Grubu'nda ikinci oldu.

Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonda D Grubu'nda Romanya, Litvanya ve Ukrayna ile karşılaştı.

Türkiye, Romanya'da oynanan maçlarda ev sahibine yenilirken Ukrayna ve Litvanya'yı mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, ilk kez yer aldığı turnuvayı ikinci tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"Kadın A Milli Takımımızın ülkemizi böylesine önemli bir organizasyonda temsil etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızın sahaya yansıttığı mücadele bizler için son derece değerli. Turnuvada elde edilen galibiyetin takımımıza moral ve motivasyon kazandırdığına inanıyorum. Kadın buz hokeyinin gelişimi adına bu tür uluslararası organizasyonların büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA
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