Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor

AA - Bilal Kahyaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Kadın Boks Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Kadın Boks Milli Takımı 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kadın Boks Milli Takımı 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampa, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporculardan Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer ile bu sporculara partnerlik yapan boksörler katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, AA muhabirine, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı gösterdiklerini anlatan Yiğit, " Çok yoğun ve zor bir müsabakaydı. Herkes 5 maç yaptı. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Dünyanın en iyi takımı seçildik. Buraya da bu etiketle gidiyoruz. Burada da şampiyon olmamız lazım. Onun için stresimiz var. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi.

Yiğit, kampın 21 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

Akdeniz Oyunları Kastamonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title