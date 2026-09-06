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Türkiye, Avustralya'ya yenildi: 87-71

Türkiye, Avustralya'ya yenildi: 87-71
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Belçika yenilgisinin ardından ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın Porto Riko ile karşılaşacak.

(ANKARA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu. Belçika yenilgisinin ardından ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın Porto Riko ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yayımladığı sosyal medya paylaşımında, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup olduğu bildirildi.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika yenilgisinden sonra Avustralya karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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