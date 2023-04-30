Kadıköy laneti bitti, Beşiktaş başladı! Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 yıla çıktı

Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakibine karşı evinde maç kaybetmeme serisini 6 yıla çıkardı. 2017'deki maçta Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bundan sonra oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Vodafone Park'taki galibiyet hasreti böylece 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.

KADIKÖY LANETİ BİTTİ, BEŞİKTAŞ BAŞLADI

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl mağlup edemeyen ve bu seriye son veren Galatasaray için bu kez de Beşiktaş laneti başladı. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ın stadında oynanan son 7 maç:

2023: Beşiktaş 3-1 Galatasaray

2022: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

2021: Beşiktaş 2-0 Galatasaray

2020: Beşiktaş 1-0 Galatasaray

2019: Beşiktaş 1-0 Galatasaray

2018: Beşiktaş 3-0 Galatasaray

2017: Beşiktaş 2-2 Galatasaray