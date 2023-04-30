Kadıköy laneti bitti, Beşiktaş başladı! Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 yıla çıktı
Spor Haberleri
Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ezeli rakibine karşı evinde maç kaybetmeme serisini 6 yıla çıkardı. 2017'deki maçta Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bundan sonra oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Vodafone Park'taki galibiyet hasreti böylece 7 maça çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Amir ve Aboubakar kaydetti. Aslan'ın tek sayısı Icardi'den geldi. Beşiktaş zirve için umutlanırken, lider Galatasaray, Vodafone Park'ta yara aldı.
KADIKÖY LANETİ BİTTİ, BEŞİKTAŞ BAŞLADI
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl mağlup edemeyen ve bu seriye son veren Galatasaray için bu kez de Beşiktaş laneti başladı. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş'ın stadında oynanan son 7 maç:
2023: Beşiktaş 3-1 Galatasaray
2022: Beşiktaş 2-1 Galatasaray
2021: Beşiktaş 2-0 Galatasaray
2020: Beşiktaş 1-0 Galatasaray
2019: Beşiktaş 1-0 Galatasaray
2018: Beşiktaş 3-0 Galatasaray
2017: Beşiktaş 2-2 Galatasaray
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023